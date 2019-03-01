РИАМО - 1 мар. Порядка 200 представителей японского бизнеса стали участниками трех роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области, в которых также приняли участие уже работающие в регионе резиденты, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо и губернатором префектуры Харуми Такахаси. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Около 200 человек в итоге участвовали в трех презентациях. Сегодня еще будет встреча с губернатором Нагоя. Обычно где-то чуть меньше четверти компаний выходят на диалог по проектам, если мы достигнем показателя в 5% от присутствующих компаний, которые перейдут к проектам, это будет хороший результат», - сказал Хромов журналистам по итогам роуд-шоу.

Он отметил, что на российском рынке продается большое количество японских товаров: бытовая химия, товары потребительского спроса, пищевой промышленности - эти сферу можно будет развить.

«Интерес к взаимодействию с Россией есть, присутствует непонимание и настороженность. Удалось привлечь к презентации потенциала Московской области уже существующих резидентов. На мой взгляд, это один из ключей к успеху», - заключил Хромов.