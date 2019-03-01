РИАМО - 1 мар. Благодаря развитию особой экономической зоны «Ступино-Квадрат» в городском округе сократился отток населения, также стали приезжать жители других регионов, по итогам прошедшего года средняя заработная плата в Ступине превысила 52 тысячи рублей, сказала глава городского округа Вера Назарова по итогам роуд-шоу, проходящего в Японии.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг, 28 февраля, члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Развитие особой экономической зоны («Ступино-Квадрат»- ред.) для нас очень знаковое. Наш городской округ ориентирован на промышленное производство, но стоять на достигнутом мы не можем, надо идти дальше. Такой темп развития производства дает нам большое конкурентное преимущество. Все меньше жителей уезжают на работу в Москву, все больше приезжают из других регионов. Количество рабочих мест регулярно растет, жители уверены в завтрашнем дне. Среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года составляет 52,5 тысячи рублей, в промышленном производстве более 68 тысяч рублей», - отметила Назарова.

Она добавила, что такой уровень заработной платы позволяет комфортно себя чувствовать.