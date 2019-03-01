РИАМО - 1 мар. Правительство Московской области системно сопровождает инвестиционные проекты, оказывая поддержку на постоянной основе, сказал менеджер проектов дивизиона внешних связей Toyota Motor Corporation Томоо Нишино.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг, 28 февраля, члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Toyota имеет штаб-квартиру в Московской области, наше подразделение сбыта и маркетинга, распространения и закупки автокомпонентов. Московская область очень нам помогала и помогает, начиная с выбора площадки для строительства нашего нового здания штаб-квартиры, во время строительства и эксплуатации. Характер поддержки - это повседневная работа, партнерство, ощущение того, что мы ежедневно общаемся с правительством Московской области, и ощущение, что, если что, правительство нам поможет. Это очень важно», - сказал Нишино.

Он отметил, что регион оказывал поддержку и при подготовке к строительству завода HINO.

«Российский рынок является приоритетным для корпорации, при этом самый большой рынок в Подмосковье», - заключил Нишино.