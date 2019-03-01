РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. Танцоры академии танцевального искусства «Контраст» из подмосковного Королева победили в закрытом проекте «Национальная премия в области современной хореографии «Приз хореографа Сергея Смирнова», сообщила «РИАМО в Королеве» балетмейстер академии Анна Черноокова.

Фестиваль премии проходит в Дагомысе с 26 февраля по 1 марта. В отборе проекта приняли участие 414 коллективов со всей России, только 55 из них прошли в заключительный этап и только пять получили денежные гранты и кубки «Лауреат именной премии».

«Академия «Контраст» попала в число получивших денежный грант. Диплом лауреата I степени завоевали Виктория Никифорова, Анастасия Тройно, Светлана Пилюгина с танцем «Сестры». Диплом лауреата III степени завоевал спектакль «H2O», – сказала Черноокова.

Сергей Смирнов – художественный руководитель «Эксцентрик-балет» в Екатеринбурге. «Эксцентрик-балет» – трижды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца» (2002, 2005, 2009). Смирнов – лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа хореографа в современном танце» (2009).