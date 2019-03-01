РИАМО - 1 мар. Московских водителей предупредили о сильной гололедице на дорогах, в связи с чем их призвали быть осторожнее за рулем автомобилей, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Доброе утро! На улице 0 градусов, временами снег. Днем ожидается минус 1 - плюс 1 градус, облачно, снег, местами метель, сильная гололедица. Будьте осторожны на дорогах! Берегите себя!» - отмечается в материале.

В пятницу ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду. Местами метель. На дорогах гололедица.