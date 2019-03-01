РИАМО - 1 мар. Индустриальный парк «Есипово» в Подмосковье готов разместить японские производства автомобилей и автокомпонетов, еще порядка 200 гектаров на данной территории ждут своих владельцев, заявил в пятницу заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов в ходе роуд-шоу в Нагоя.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо и губернатором префектуры Харуми Такахаси. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Мы знаем, что Нагоя является крупным автомобильным центром в Японии, Московский регион также является крупным автомобильным центом, у нас создана специальная площадка - индустриальный парк «Есипово», где в апреле будет запущен завод Mercedes. Мы специально забронировали всю площадь данного парка под размещение автопроизводителей и автокомпонентов. Еще порядка 200 гектаров ждут своих владельцев», - сказал Логинов.

Он отметил, что в России в 2018 году произведено порядка 1,8 миллиона автомобилей, рост составил порядка 13%. Московская область занимает второе место по реализации автомобилей.