РИАМО - 1 мар. Уголовное дело возбуждено по факту производства фальсифицированных медицинских препаратов в помещении в Михайловском проезде столицы, одному из фигурантов предъявлено обвинение, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что следственными органами Главного следственного управления СК РФ по столице расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью2 статьи 238.1 УК РФ (производство фальсифицированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору). Одному из установленных лиц 1956 года рождения предъявлено обвинение.

«По данным следствия, обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами, направленный на производство незарегистрированных медицинский изделий в крупном размере. Реализуя задуманное, не позднее декабря 2016 года арендовал нежилое помещение, расположенное по Михайловскому проезду в городе Москве, где осуществил незаконное производство медицинских препаратов, используемых, в том числе в косметологии», - сказала Иванова.

По ее словам, следствие полагает, что данная продукция изготавливалась с целью последующего сбыта.

«В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты фальсифицированные медикаменты, финансовые документы и иные необходимые для следствия предметы»,- добавила сотрудник пресс-службы.

Она уточнила, что в настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие устанавливает иных причастных лиц. Расследование продолжается.