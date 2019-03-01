РИАМО - 1 мар. В Гагаринском тоннеле в Москве иномарка врезалась в служебный автомобиль ГИБДД, в котором сотрудники оформляли другое ДТП, в результате происшествия один из сотрудников скончался, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.



«Около 23 часов в Гагаринском тоннеле во время оформления ДТП в служебный автомобиль полиции врезался автомобиль Lexus. В результате столкновения, один из сотрудников, который находился в салоне служебного автомобиля, скончался», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что на данный момент по факту ДТП проводится проверка.