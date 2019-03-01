РИАМО - 1 мар. Подмосковье может представлять интерес для компаний японской префектуры Аити, наиболее перспективными сферами являются автомобилестроение, медицина, здравоохранение, заявил генеральный консул России в Осаке Олег Рябов, открывая роуд-шоу Подмосковья в Нагоя.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо и губернатором префектуры Харуми Такахаси. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Наше мероприятие проходит в весьма значимый период для развития двусторонних взаимоотношений России и Японии, год России в Японии и Японии в России. Сегодня будет презентация инвестиционных и экономических возможностей Московской области, это субъект РФ с развитой промышленностью и сельским хозяйством, постоянно совершенствующейся инфраструктурой, развитой дорожной сетью, активным жилищным строительством», - сказал Рябов.

Он выразил надежду, что презентация Московской области расширит географию российско-японского межрегионального сотрудничества и представит возможность компаниям Аити узнать больше о регионе.

По его словам, префектура Аити наряду с Токио и Саппоро не случайно стала местом проведения сегодняшнего бизнес-мероприятия. Аити - один из центров японского автомобилестроения, здесь расположена штаб-квартира и основное сборочное предприятие автоконцерна Toyota. Кроме того, в префектуре производится продукция авиационно-промышленного комплекса. Компании префектуры уже работают в России в сфере медицины, здравоохранения, межвузовского сотрудничества, спорта.

«Мы высоко ценим тот факт, что руководство Аити стремится к развитию отношений с регионами», - отметил Рябов.

Как уточнил директор департамента исследований РОТОБО (японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами) Накаи Такафуми, Московская область имеет не только географическое преимущество, но и развитую транспортную инфраструктуру, индустриальные парки, экономические зоны.

«Очень многие иностранные фирмы работают именно в этой области. Как мне стало известно, вечером должна состояться встреча с губернатором Аити, очень хочу, чтобы бизнес-связи между Аити и Подмосковьем развивались», - заключил Такафуми.