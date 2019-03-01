РИАМО - 1 мар. На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля, в результате происшествия пострадали четыре человека, один из них получил тяжелые травмы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.



«Кутузовский проспект, в районе дома 76 произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадали четыре человека, один из них получил травмы тяжелой степени тяжести», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас выясняются все причины произошедшего.