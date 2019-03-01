РИАМО - 1 мар. Частый дом загорелся в деревне Татищево городского округа Солнечногорск Московской области, в результате пожара пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Первого марта в 00:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Татищево. В 06:40 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие три единицы техники, 11 человек.