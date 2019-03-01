РИАМО - 1 мар. Порядка 80 представителей компаний Японии в пятницу приняли участие в роуд-шоу Московской области в Нагоя, власти Подмосковья являются партнерами компаний на период строительства и функционирования в регионе, заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе роуд-шоу в Нагоя.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Хочу выразить благодарность всему дипломатическому корпусу Российской Федерации, РОТОБО (японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами – ред.) за помощь в организации сегодняшнего мероприятия. Сегодня в зале присутствуют около 80 представителей японских компаний. Коллеги, вы можете стать хорошими партнерами Московской области. Самое главное - относитесь к нам, как к партнерам», - сказал Хромов.

Он отметил, что власти региона являются партнерами компаний на период строительства и, конечно, на период функционирования.

«Мы не делаем разделений между российскими и иностранными инвесторами», - подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

Он отметил, что Московская область стабильно входит в тройку лучших регионов РФ по многим позициям. Всего на территории области работает более 10 японских компаний.

«В настоящий момент такие компании, как AGC, HINO, Toyota, Marubeni, Yokohama расположены на территории и продолжают развивать свои проекты», - заключил Хромов.