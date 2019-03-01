РИАМО - 1 мар. В Москве разработали инновационную систему мониторинга, которая следит за безопасностью на водоемах, ее уже начали тестировать на городской поисково-спасательной станции «Борисовская» на Борисовских прудах, система передает информацию о происшествиях спасателям в режиме реального времени, у этой разработки пока нет аналогов в мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уникальную систему мониторинга создала компания — участник конкурса Агентства инноваций Москвы «Открытые запросы». Программа позволяет разработчикам представить свои проекты по модернизации городской инфраструктуры и сервисов. Победители конкурса могут протестировать свою разработку в столице», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В систему мониторинга входят видеокамеры и устройства-детекторы — радары и тепловизоры, они позволяют видеть людей, животных и предметы даже в полной темноте и в сложных погодных условиях — в мороз, при сильных осадках и грозах. Элементы искусственного интеллекта автоматически распознают тип происшествия.

В городе насчитывается более одной тысячи водоемов, на некоторых из них (там, где есть благоустроенные зоны отдыха) расположены спасательные станции, эти территории оснащены камерами видеонаблюдения. Инновационная автоматизированная система мониторинга предназначена в том числе для рек, прудов и озер, где нет спасательных станций. Она поможет предотвратить чрезвычайные происшествия.

Система активизируется, если люди выходят на тонкий лед, купаются в неположенных местах или заходят в воду при низкой температуре. Кроме того, она автоматически сообщает спасателям, что человек упал с моста или набережной в воду или что в акватории, где это запрещено, появились моторные лодки, гидроциклы, катера.

Зафиксировав движение, система автоматически поворачивает видеокамеру к месту происшествия, чтобы определить его координаты и проследить за развитием ситуации. Информация с устройств в режиме реального времени передается спасателям департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Получать данные с камер можно как на компьютеры, так и на планшеты и смартфоны. Когда система пришлет уведомление, спасатели оперативно доберутся до места. В пути им также будут приходить оповещения на гаджет.

Систему будут тестировать на Борисовских прудах до конца марта. После завершения эксперимента специалисты проанализируют ее эффективность. Если пилотный проект окажется успешным, камеры с тепловизорами и радарами появятся и на других водоемах столицы.

Инновационными разработками, упрощающими жизнь в мегаполисах, также занимаются в 34 технопарках столицы и в рамках трех инвестиционных приоритетных проектов. Резиденты этих специализированных территорий разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви.