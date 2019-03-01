РИАМО - 1 мар. Для исторической пожарной части с каланчой в районе Преображенское разработают проект реставрации, такое задание собственнику дома выдал столичный департамент культурного наследия, здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этот памятник — уникальный образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени. В 2016 году в доме произошел пожар. В результате сильно пострадала вся его деревянная часть, сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящий момент собственник в соответствии с предписаниями департамента приступил к спасению памятника и уже начал разработку реставрационного проекта», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что правообладатель уже начал научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы. В частности, выполнены обмеры здания и проведены историко-культурные исследования. После подготовки проекта и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на реставрацию.

Ее первый этап — противоаварийные работы — планируется начать весной — летом 2019 года. Здание бывшей пожарной части расчистят от мусора, затем укрепят несущие стены, демонтируют аварийные элементы, подготовят пространство для реставраторов.

Дом построен в стиле эклектики. Кирпичные фасады первого этажа украшены угловыми выступами белого цвета, которые эффектно смотрятся на фоне красных стен. Нижний уровень визуально отделен от верхнего карнизом, под которым выложен кирпичный фриз — горизонтальная полоса, обрамляющая строение. Второй этаж обшит досками, на окнах есть рамочные наличники. Фасады каланчи повторяют декор первого этажа пожарной части.

Восстановление и сохранение памятников архитектуры — одно из важных направлений работы департамента культурного наследия. Недавно были отреставрированы фасады здания на Лесной улице, где располагается музей «Подпольная типография 1905–1906 годов», а также дом Павла Щапова, возведенный в 1867-м. Кроме того, идут работы в доме Всеволожского в Хамовниках, где бывали Пушкин, Гоголь и Белинский. Ожидается, что москвичи увидят восстановленное здание в 2021 году.