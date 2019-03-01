РИАМО - 1 мар. Покататься на коньках в первые дни весны можно в 21 парке столицы, до наступления оттепели катки будут работать в парке Горького, «Сокольниках», Бабушкинском, Гончаровском парках и других зонах отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первые выходные весны обещают быть морозными, поэтому мы приглашаем москвичей и гостей города на наши катки. Возможно, это последний шанс выйти на лед в этом сезоне, так как в дальнейшем синоптики обещают потепление», — сказал представитель пресс-службы департамента культуры столицы.

Большинство катков продолжит работать, пока позволит погода. Ледовые площадки становятся непригодными для катания, когда в течение нескольких дней температура воздуха держится на уровне плюс 2 - плюс 5 градусов или идет дождь.

Так, 5 марта каток и хоккейная коробка перестанут работать в ландшафтном парке «Митино». Благодаря системе охлаждения льда каток «Фабрика счастливых людей» в парке Горького будет функционировать до плюс 10 градусов. Но независимо от погоды для катка 10 марта станет последним днем работы, с 11 марта начнется его демонтаж. Также 10 марта планируется закрытие катка с натуральным льдом в парке «Красная Пресня» и ледовой площадки с искусственным покрытием в саду «Эрмитаж».

Полный список парков, которые продолжат работу в первые дни весны, можно посмотреть на сайте mos.ru.

В этом ледовом сезоне в столице работает 1431 каток с искусственным и натуральным покрытием, их общая площадь — 1173,9 тысячи квадратных метров. Среди них есть как крытые, так и открытые площадки. На многих катках можно взять экипировку напрокат, переодеться в теплой раздевалке, воспользоваться камерой хранения и перекусить. Кроме того, площадки освещены, на них есть пункты охраны и медкабинеты.