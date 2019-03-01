РИАМО - 1 мар. Аномально низкое давление ожидается в Москве и Подмосковье в первый весенний день, погода будет облачной, температура может повыситься до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области минус 3 - плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду. Местами метель. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



«Первый день марта будет характеризоваться аномально низким атмосферным давлением (на 18-20 единиц ниже нормы) и перепадами температуры, что в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может оказаться для организма человека, особенно с повышенной метеочувствительностью, нагрузочным и стрессовым внешним фактором. Могут отмечать ухудшение самочувствия люди с заболеваниями сердца и сосудов, скачки артериального давления вплоть до сосудистых кризов, развитие приступов стенокардии, мигрени, нарушения сердечного ритма», - предупреждают синоптики.