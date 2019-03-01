РИАМО - 1 мар. На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена утром в пятницу случился сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром, говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На Люблинско-Дмитровской линии от «Марьиной Рощи» до «Печатников» не было движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение осуществлялось с увеличенным интервалом.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Марьиной Рощи» до «Печатников» восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.