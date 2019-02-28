РИАМО - 28 фев. Представители регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» примут участие в Едином дне разъяснения порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов, который пройдет 2 марта во всех муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В рамках мероприятия эксперты МинЖКХ Московской области, МособлЕИРЦ и регионального оператора Воскресенского кластера помогут жителям получить ответы на актуальные вопросы по тарифам регионального оператора, порядке начисления в строке «Обращение с ТКО» и многим другим вопросам, связанным с деятельностью по сбору и транспортированию отходов», – говорится в сообщении.

Мероприятие организует региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципалитетами и во взаимодействии с региональными операторами по обращению с отходами.

С нового года в единых платежных документах появилась отдельная строка – «Обращение с ТКО». Раньше вывоз мусора был включен в общую плату за содержание жилого помещения – теперь этот платеж стал максимально прозрачным.

Если в квитанции за вывоз ТКО площадь жилого помещения не соответствует площади, принимаемой для расчета платы за услугу, нужно передать документы, определяющие площадь помещения, в адрес регионального оператора по электронной почте: dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

Все жители ИЖС имеют льготу на оплату 30%, а индивидуальные дома, расположенные в радиусе 2 километров от КПО и полигонов – 70%. Для жителей региона старше 80 лет льгота составит 100%, пенсионеров от 70 до 80 лет – 50%, неработающих пенсионеров до 70 лет – 30%.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.