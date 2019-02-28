РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Сумма задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями в подмосковном Красногорске сократилась почти на 600 миллионов рублей за последние три месяца, сообщил первый заместитель главы администрации горокруга по ЖКХ Валерий Абраменков.

Абраменков в четверг провел совещание с председателями многоквартирных домов Красногорска. Он сообщил, как администрация работает с управляющими компаниями, ответил на вопросы управдомов.

«С момента прихода в городской округ Красногорск моей основной задачей было урегулирование задолженности между компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Ранее долг достигал 1,6 миллиарда рублей. В ходе совместной работы с управляющими компаниями и нашими ресурсниками за короткий период, три месяца, удалось уменьшить задолженность до одного миллиарда рублей», - сказал Абраменков.

По его словам, на территории горокруга Красногорск действуют 140 управляющих компаний и ТСЖ.

«Еще два месяца назад в «красной» зоне по долгам перед ресурсоснабжающими организациями были 37 управляющих компаний, каждая из которых имела задолженность 5 миллионов рублей и более. Сейчас их количество уменьшилось до 23. То есть, 14 компаний вышли из «красной» зоны», - добавил Абраменков.

Он подчеркнул, что на конец 2018 года 80% красногорских УК находились в «красной» и «желтой» зонах. Сейчас таких компаний всего 50, и 27 из них – в «желтой» зоне.

«Это правильная реакция управляющих компаний на требования законодательства, требования администрации об урегулировании погашения задолженности», - сказал Абраменков.

По его словам, в отношении компаний, которые не гасят просроченную задолженность, Госжилинспекция по обращению ресурсоснабжающей организации может провести проверку и возбудить административное производство.

Штраф для УК-неплательщиков составляет 250 тысяч рублей.

«Два штрафа – и принимается решение о выставлении домов, находящихся в управлении УК, на конкурс и недопуске компании-должника к управлению данными домами. Мы работаем с управляющими компаниями, ищем пути решения. Ряд компаний подписали соглашения урегулировать всю имеющуюся задолженность до конца года», - добавил Абраменков.

Среди компаний, которые уверенно находятся в «зеленой» зоне по платежам ресурсникам, первый замглавы администрации округа назвал компании «Эталон», которая управляет жилыми домами в микрорайоне Изумрудные холмы, «ДЭЗ-Сервис», в управлении которой дома в «старой» части города.