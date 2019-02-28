РИАМО - 28 фев. Генеральная прокуратура России внесла в подмосковный суд уточненный иск о взыскании в пользу казны имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна в размере более 425 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Как уточняется в сообщении, на этот раз речь идет о земельных участках и автоспецтехнике.

«Причем обнаруженное недвижимое имущество, фактически принадлежащее Шестуну, зарегистрировано на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков», – сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Всего дополнительно установлено 92 земельных участка, четыре здания, а также спецтехника – снегоходы, тракторы и погрузчики. Таким образом общая сумма иска составила 10,425 миллиарда рублей. Иск направлен в Красногорский городской суд Московской области.

По версии следствия, в 2010-2011 годах глава Серпуховского района (сейчас городской округ Серпухов) Шестун провел силами районной администрации неофициальную проверку деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю данной организации.