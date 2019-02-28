РИАМО - 28 фев. Повышение эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях является приоритетной задачей в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

Межведомственное совещание по повышению эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП состоялось в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. В мероприятии приняли участие руководитель региональной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина и главный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области Виктор Волошин.

«Многих пострадавших можно спасти, оперативно переместив их в специализированное медучреждение, где будет обеспечено профессиональное и высокотехнологичное лечение. Система медицинской помощи участникам ДТП требует постоянного совершенствования, поиска новых и более эффективных методов ее оказания», – подчеркнул Кузнецов.

Положительным опытом лечения тяжело пострадавших в автоавариях поделился начальник Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Александр Есипов, который отметил вклад коллег из подмосковных травмоцентров и сотрудников ГИБДД в данном аспекте.

В Подмосковье отмечена положительная динамика сокращения летальных исходов среди тяжелораненых в результате межгоспитальной эвакуации в травматологические центры первой категории.

«По результатам совещания принято решение о разработке и аккумулировании конкретных предложений, нацеленных на устранение обсужденной проблематики, с последующим направлением для рассмотрения заинтересованными министерствами и ведомствами на федеральном уровне», – заключается в материале.