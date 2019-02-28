РИАМО - 28 фев. Резидент столичного технопарка «Нагатино» выпустил линейку сканеров, которые позволяют выйти на новый уровень в области аддитивных технологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря разработке можно сканировать любые объекты, создавать персонажей для игр и фильмов, проверять инженерные системы и заниматься проектированием, а также подготовкой 3D-туров и дополненной виртуальной реальности.

«Программное обеспечение для работы с 3D-сканерами новой линейки используется как для сканирования, так и для постобработки. Благодаря этому решению пользователям не потребуется дополнительное специализированное программное обеспечение, чтобы затем распечатать 3D-модель», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, сегодня в столичных технопарках создается большое количество инновационных продуктов, которые могут быть полезны для решения городских и бизнес-задач.

«Мы рады, что меры поддержки, которые Москва оказывает резидентам столичных технопарков, позволяют компаниям интенсивнее работать над выпуском новых высокотехнологичных продуктов», – отметил Фурсин.

В Москве действует комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики. Она включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставки арендной платы за землю.