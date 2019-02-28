РИАМО - 28 фев. Сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу встретились с ветераном Афганистана Александром Хандриковым, они выразили ему слова благодарности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В УМВД России по Дмитровскому городскому округу прошла встреча руководства УМВД с ветераном Афганистана Александром Хандриковым, посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дням памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», – говорится в сообщении.

Присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. Гостю вручили благодарственное письмо и памятный подарок.

На встрече помощник начальника управления, полковник внутренней службы Алексей Пономарев напомнил о героических поступках воинов-интернационалистов, исполнивших с достоинством свой интернациональный долг в республике Афганистан.

Он выразил слова благодарности тем, кто выполнил свой священный долг, стоял во время Великой Отечественной войны и во времена интернациональных войн до конца, ценой своей жизни, защищая страну.