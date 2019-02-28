РИАМО - 28 фев. В обозначенный Роскомнадзором срок Facebook не предоставил сведения о локализации баз персональных данных россиян, в связи с чем надзорное ведомство составило в отношении компании протокол об административном правонарушении, сообщает Федеральное агентство новостей.

Статья КоАП «Непредставление сведений», по которой составлен протокол, предписывает вынести предупреждение или наложить штраф на нарушителя, для юридических лиц штраф может составлять до 5 тысяч рублей.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор уже составлял аналогичный протокол в отношении компании Twitter. Соцсеть не создала в России базу персональных данных пользователей и не сообщила об этом в установленный срок, тем самым нарушив российское законодательство.