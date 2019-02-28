РИАМО – 28 фев. Водитель трамвая, отдыхавший в оздоровительном комплексе Московского метрополитена в подмосковном поселке Лесной городок, получил сильнейшие ожоги при посещении солярия, сообщает kp.ru.

«Его доставили с ожогами 80% тела, ожоги классифицировались как ожоги первой степени. Также у него была острая ожоговая интоксикация и ожоговый шок. К счастью, мужчину удалось спасти. Его вовремя заметили сотрудники центра и позвонили в скорую, которая быстро приехала и отвезла его в реанимацию», – сказал источник в правоохранительных органах.

На данный момент состояние 35-летнего мужчины стабилизировалось. Пострадавшему предстоит долгое судебное разбирательство с оздоровительным комплексом.