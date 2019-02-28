РИАМО - 28 фев. Спортивный комплекс «Гучково» в Дедовске городского округа Истра вошел в программу наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и в настоящее время активно используется юными спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Летом 2018 года на базе в Дедовске жила и тренировалась сборная Бельгии по футболу. Бронзовые призеры чемпионата остались довольны подмосковным гостеприимством и высоко оценили тренировочную базу», – говорится в сообщении.

В комплексе появился новый батутный зал, в котором тренируются спортсмены самых разных возрастов под руководством профессиональных тренеров, недавно здесь же прошли первые после реконструкции соревнования.

«Дедовск делает огромные шаги в деле развития спорта. Когда здесь рос и тренировался экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков, спортивная инфраструктура была в плачевном состоянии. Однако в 2018 году, во время мундиаля, подмосковный город уже принимал у себя национальную сборную Бельгии. Требования у одних из лидеров мирового футбола были высочайшие, и тем ценнее, что вся команда осталась довольна условиями в Дедовске», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, наследие чемпионата мира в Дедовске работает на 100%.

«После чемпионата спортивная школа в «Гучкове» получила современный батутный зал. У олимпийского вида спорта большие перспективы, и теперь у юных спортсменов в Дедовске есть все условия для достижений высших результатов на мировой арене. Уверен, что появление нового зала уже оценили и дети, и их родители, и тренеры», – заявил Терюшков.