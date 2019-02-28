РИАМО - 28 фев. В подмосковной Балашихе перед депутатами фракции «Единая Россия» поставили задачи на текущий год, так, внимание будет уделяться строительству объектов социальной инфраструктуры, капремонту объектов образования, развитию дорожно-транспортного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел совещание с фракцией «Единая Россия» Совета депутатов городского округа Балашиха вместе с главой городского округа Сергеем Юровым.

«Прошлый год был непростым, но мы показали хорошие результаты работы. Это можно увидеть как по итогам выборов президента и губернатора Московской области. Но нельзя останавливаться – мы должны продолжать работу в набранном темпе, делать ее системно», – обратился к местным депутатам Брынцалов.

По его словам, важно сосредоточиться на реализации основных поручений президента и положений обращения губернатора. Прежде всего, это задачи по развитию экономики, здравоохранения, образования, социальной поддержки, поддержки семей, детства.

«Мы видим, как изменилась Балашиха. Сделаны дороги, отремонтированы все поликлиники, строятся школы. Одобрен проект по строительству детской областной больницы, будет развиваться онкоцентр. Здесь есть потенциал роста – это самое крупное муниципальное образование Подмосковья. Балашиха должна быть примером для других муниципалитетов», – считает спикер Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы поставил перед местными депутатами задачу усиленно работать по следующим направлениям: строительство объектов социальной инфраструктуры; капитальный ремонт, реконструкция и оснащение оборудованием объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Также большое внимание будет уделяться развитию дорожно-транспортного комплекса, формированию современной комфортной городской среды, капремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, в округе активно будет вестись работа с молодежью.

«Мы давно работаем в Мособлдуме по этой схеме, и я рекомендую ее перенять. Она доказала свою эффективность. Алгоритмы работы уже составлены», – сказал Брынцалов.

По его словам, за каждым объектом должен быть закреплен депутат, везде должны быть подключены к контролю общественники. Качество работ важно проверять на каждом этапе максимально широким кругом заинтересованных лиц.