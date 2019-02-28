РИАМО - 28 фев. Генерального директора авиакомпании iFly Евгениия Филатова осудили в Москве за дачу взятки, он получил 3,6 года условно, также Филатову предстоит заплатить штраф, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установлено следствием и судом, Филатов в период 2017-2018 годов ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в сумме 180 тысяч рублей за организацию выдачи для авиакомпании разрешения на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных чартерных сезонных рейсов. Общая сумма переданной взятки составила 2,16 миллиона рублей.

«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора авиакомпании iFly Евгения Филатова в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Приговором суда Филатову назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы условно и штрафа в размере более 6 миллионов рублей.