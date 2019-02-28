РИАМО – 28 фев. Тверской вагоностроительный завод приступил к испытаниям одноэтажных купейных вагонов нового модельного ряда, построенных по принципу двухвагонных сцепов, сообщается на сайте АО «Трансмашхолдинг».

В составе нового модельного ряда предусматривается выпуск вагонов СВ, купейных, некупейных и штабных. Внедрение новинок позволит повысить качество пассажирских перевозок на дальние расстояния. Благодаря новым планировкам и интерьерам в вагонах стало возможно организовать дополнительные зоны общего пользования, создать максимально комфортные условия для пассажиров и проводников.

«Первыми в новом модельном ряду вагонов на Тверском вагоностроительном заводе построены купейные. До запуска в серийное производство им предстоит пройти весь комплекс испытаний: включая ходовые – динамические, тормозные, прочностные, а также стационарные – тормозные, климатические, санитарно-гигиенические», - говорится в сообщении.

Испытания проводятся с участием специалистов Тверского института вагоностроения, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены, Испытательного центра взаимодействия экипажа и пути железных дорог как непосредственно на заводе, так и на специализированных испытательных полигонах ОАО «РЖД».

Выпуск купейных одноэтажных и двухэтажных вагонов нового модельного ряда предусмотрен договором между Тверским вагоностроительным заводом и Федеральной пассажирской компанией на период до 2025 года. За семь лет будет построено и передано заказчику 3730 вагонов. Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов запланированы уже в текущем году.

В конструкции вагонов используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно, в том числе в коридоре. В купе устанавливаются индивидуальные сейфы с электронными замками.

Впервые в вагонах массовой серии оборудуются душевые кабины, а также сервисные зоны с чайными витринами, предусматривающие возможность размещения вендинговых автоматов, пурифайеров для питьевой воды и кофе-поинтов.

Новый подвижной состав отличается более высокой энергоэффективностью и экономичностью в эксплуатации.