РИАМО - 28 фев. Ветеран Великой Отечественной войны Инна Медникова из Солнечногорска в день своего 90-летия получила поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

Поздравил юбиляршу с этой знаменательной датой и передал письмо от президента России глава муниципалитета Владимир Слепцов.

«Такие люди, безусловно, достойны почета и уважения. Мы должны всегда помнить и чтить наших героев, тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Долгих лет жизни, счастья и благополучия, низкий поклон за их бессмертный подвиг», – отметил Слепцов.

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Инна Анатольевна Медникова во время войны ребенком проработала на торфодобывающем предприятии. В 15 лет устроилась телефонисткой на завод в Поварово, а затем перешла работать на кран и до пенсии проработала крановщицей.