РИАМО - 28 фев. Порядка 80 автоматов по продаже билетов разместили на станциях Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

«Больше всего автоматов появилось на станциях «Крюково» (Зеленоград), «Клин» и «Химки» – восемь, семь и шесть штук соответственно. На платформах «Новоподрезково» и «НАТИ» добавили по пять автоматов. В «Лихославле» и «Решетниково» автоматы установили впервые – раньше на этих станциях билеты продавались только в кассах», – говорится в сообщении.

В новых автоматах пассажиры могут приобретать разовые и абонементные билеты, оформлять перевозку багажа и животных. Все автоматы поддерживают оплату банковскими картами и бесконтактные платежи. При покупке билет можно записать на транспортную или социальную карту.

«При выборе мест установки автоматов мы ориентировались прежде всего на обращения и замечания пассажиров. Например, многие просили добавить автомат на платформу «НАТИ» в сторону Москвы. Мы это сделали, теперь за билетом не нужно переходить на другую сторону», – подчеркнул генеральный директор АО «МТ ППК» Олег Федотов.