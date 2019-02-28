РИАМО – 28 фев. Суд поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Декарт СК» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Подмосковью.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МКУ «ЖКХ и благоустройство» о внесении сведений в отношении ООО «Декарт СК» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по уборке придомовых (дворовых) территорий жилого фонда в городе Дмитров, а также услуг по содержанию и ремонту объектов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, находящихся на данных территориях», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Декарт СК» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

«Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – добавляется в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.