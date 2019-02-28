РИАМО - 28 фев. Футбольный клуб «Урал» готов предоставить стадион Уральской академии для проведения матча «Динамо» – «Спартак» ввиду того, что стадион «Динамо» признали непригодным для игры, сообщает ТАСС.

Ранее комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) для проведения матчей чемпионата России по футболу провела обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона «Динамо». В ходе проверки установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии. В проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке было отказано.

«Екатеринбургский клуб «Урал» готов предоставить стадион Уральской футбольной академии для проведения матча 19-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

В настоящий момент руководство «Динамо» должно определить место проведения матча со «Спартаком».

Стадион Уральской футбольной академии (бывшая «СКБ-Банк-Арена») вмещает 10 тысяч человек, он был реконструирован в 2015 году.