РИАМО - 28 фев. Цифровизация экономической сферы поможет бороться с коррупцией, а жителям позволяет экономить время при получении госуслуг, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Цифровизация - важное направление. Не случайно это одна из норм указа, входит в национальный проект. Это экономия денег, это удобство. И еще один важный элемент, почему цифровая экономика важна - это, конечно, устранение коррупции. То есть, по сути, устраняется какое-либо посредничество чиновника при предоставлении услуги. Очень важная работа», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее Московская область представила проект «Цифровое Подмосковье» на форуме в Сочи.

«Мы постарались на форуме в своих выступлениях разложить все по полочкам и рассказать, для чего нужна цифровизация всей нашей деятельности. Первое, это удобство для человека, это экономия времени, денег. Ты можешь не выходя из дома оплатить квартплату, спокойно увидеть, когда к тебе приезжает скорая помощь или получить любые другие государственные услуги не выходя из дома. Все это делается через портал госуслуг, через телефон или планшет. Все такие мероприятия мы продвигаем на федеральном уровне. В частности, наш «Добродел» является таким продуктом, который берут на вооружение многие территории», - добавил Воробьев.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, которым поставил перед правительством цели до 2024 года. Данные цели прописали в 12 национальных проектах: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Ранее президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.

Цифровизация является одной из приоритетных задач в Подмосковье>>