РИАМО - 28 фев. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в частном доме на Ленинградском шоссе, в ходе ликвидации спасатели вывели из дома человека, он передан врачам, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По адресу: Ленинградское шоссе, дом 294 ликвидировано возгорание в частном доме. Возгорание в прихожей комнате на площади 20 квадратных метров. Из квартиры был спасен человек, передан наряду скорой помощи», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины возгорания.