РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. МБУ «Ильинское подворье», в управлении которой находятся около 60 многоквартирных домов Красногорска, ликвидируют до 1 апреля, дома передадут другой управляющей компании, сообщил первый заместитель главы администрации горокруга по ЖКХ Валерий Абраменков.

В четверг он провел совещание с председателями многоквартирных домов Красногорска. Абраменков рассказал о том, как администрация работает с управляющими компаниями, а также ответил на вопросы управдомов.

«В структуре администрации горокруга есть муниципальное бюджетное учреждение «Ильинское подворье». Предыдущей администрацией (под руководством экс-главы Радия Хабирова – ред.) было принято решение о ее ликвидации. Чтобы граждане не почувствовали никаких ухудшающих перемен и 60 многоквартирных домов остались в плановом управлении, совместно с Госжилинспекцией было принято решение передать эти дома другой управляющей компании – муниципальному унитарному предприятию «Жилищный трест», – сказал Абраменков.

По его словам, процедуру ликвидации закончат к 1 апреля.