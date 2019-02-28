РИАМО - 28 фев. Количество синих контейнеров для раздельного сбора мусора в Подмосковье увеличится в три раза в течение следующих четырех месяцев, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Согласно новой системе, мусор собирается и перерабатывается раздельно. Синие баки предназначены для «чистого» мусора (сухого, без следов пищи и другой органики), серые баки - для «грязных» отходов (органических, мокрых). Забирают мусор с контейнерных площадок синие и серые мусоровозы соответственно.

«Сейчас самый сложный, самый ответственный этап. Дело в том, что все старые возчики мусора заменены на новых региональных операторов. Новые региональные операторы только сейчас впервые начали получать средства за свою работу. На эти средства они будут дальше оборудовать контейнерные площадки и дальше устанавливать синие баки. Их (количество – ред.) до конца первого полугодия должно увеличиться в три раза, то есть это будет небо и земля то, что мы увидим через четыре месяца», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, в ближайшее время будет активно закупаться оборудование, необходимое для обращения с отходами.

«Мы не ожидали, что так активно жители будут разделять мусор, за что огромное спасибо. Синих контейнеров часто не хватает, то есть они заполняются быстрее, чем мы думали», - добавил Воробьев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, в свою очередь, отметил, что по плану в регионе должно быть установлено 20 тысяч синих контейнеров, а также 70 тысяч серых контейнеров.

«Сегодня мы понимаем, что тот расчет, который мы делали - делали из пессимистичного прогноза, что людям долго придется привыкать, людей долго придется убеждать. Сегодня мы видим, что это не так. Люди очень активно включились, люди готовы разделять. Люди услышали наш тезис, что весь разделенный мусор не попадает на полигоны и свалки», - добавил Хромушин.

В рамках новой системы обращения с отходами территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.