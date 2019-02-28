РИАМО - 28 фев. В течение первого квартала текущего года все города Московской области планируют в полном объеме оснастить синими контейнерами для раздельного сбора отходов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы договорились со всеми региональными операторами, что в городах у нас синие контейнеры в полном объеме появятся до конца первого квартала», – сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

По его словам, практически 10 тысяч серых контейнеров и более 3 тысяч синих контейнеров было приобретено в феврале.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.