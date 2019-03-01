РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 мар. В честь Дня гражданской обороны пожарно-спасательная часть №4 Красногорска проведет в пятницу День открытых дверей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с празднованием 1 марта 2019 года Дня гражданской обороны в 4-й пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «15 ОФПС по Московской области» 1 марта будет проводиться День открытых дверей», – говорится в сообщении.

Жители горокруга с 14:00 до 16:00 смогут посетить ПСЧ-4 по адресу: городской округ Красногорск, улица Райцентр, №14А.