РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. Жители Королева с 22 по 28 февраля оплатили 1,9 миллиона рублей по долгам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается в Instagram-аккаунте Королевского расчетно-кассового центра.

За указанный период времени сотрудники королевского расчетно-кассового центра провели 64 личные встречи, совершили 79 выездов по адресам.

«За неделю в суды передали 22 заявления на сумму 1,7 миллионов рублей, вынесено 20 решений по делам на сумму 1,6 миллионов рублей. В ФССП (Федеральную службу судебных приставов - ред.) переданы 86 исполнительных документов на сумму 9 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что расчетно-кассовый центр подал иск о выселении из муниципального жилого помещения за сумму задолженности более 720 тысяч рублей.

«Сервисом «НеДолжник» воспользовались 1 863 жителя. Была согласована 1 онлайн-заявка на реструктуризацию задолженности на сумму 25 тысяч рублей. С помощью сервиса оплачено ЖКУ на сумму 660 тысяч рублей», – поясняется в материале.

На сервисе «НеДолжник.рф» также можно узнать свою задолженность, связаться со специалистами и узнать новости в сфере ЖКХ.