РИАМО - 28 фев. Подмосковье отметит 90-летие области проектами различных масштабов, уже составлен план празднований, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы будем отмечать, конечно, 90-летие. Мы готовим ряд мероприятий. Они связаны с историей, культурой Подмосковья: выставочная деятельность, музеи, различные торжественные мероприятия. Все-таки Московская область заслуживает того, чтобы о ней говорили. Каждый на своем месте старается сделать так, чтобы особенно в этом году мы почувствовали перемены», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, план мероприятий сверстан, он не предполагает избыточных празднеств и затрат на концертную деятельность.

«Нет, мы не так будем отмечать 90-летие. В основном это большие, средние и малые масштабные проекты на разных уровнях, которые мы должны обеспечить в Подмосковье, именно этого ждут от нас жители», – дополнил Воробьев.

Он добавил, что стратегическая задача делать жизнь в регионе комфортней, обеспечивать прорыв и перемены.

В 2019 году Московская область отметит свое 90-летие.