РИАМО - 28 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству ЖКХ привести все контейнерные площадки для сбора мусора в регионе к единому стандарту в течение первой половины текущего года.

«Я еще хочу попросить вас внимательно относиться к стандарту контейнерных площадок. По крайней мере то, что мы видим в Ликино-Дулеве или в Павловском Посаде, не соответствует стандарту. Все-таки контейнерные площадки должны выглядеть достойно. Прошу вас с региональными операторами спокойно, планомерно вести работу по стандартизации контейнерных площадок», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360», обращаясь к министру ЖКХ Московской области Евгению Хромушину.

В свою очередь, Хромушин сообщил, что поступило предложение о новом оснащении 2,7 тысячи контейнерных площадок.

«Мы берем план, что в первом полугодии 2019 года эти площадки сделать, отремонтировать, привести к единому стандарту», - добавил Хромушин.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.