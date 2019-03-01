РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Бактериологическая лаборатория Центральной районной больницы Балашихи откроется в пятницу после капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В IV квартале 2018 года и в январе 2019 года был выполнен капитальный ремонт помещения баклаборатории с заменой вентиляции, ремонтом крыши и внутренних помещений до доведения их до стандартов санитарно-эпидемиологических требований. Она заработает с 1 марта после получения санитарно-эпидемиологического заключения», – говорится в сообщении.

Во время ремонта в лаборатории установили три новых стерилизатора. Сейчас проводится их монтаж. Также для увеличения количества исследований закупят дополнительное оборудование.

Капитальный ремонт бактериологической и клинико-диагностической лаборатории ЦРБ Балашихи провели по программе «Здравоохранение Подмосковья». На работы выделили около 10 миллионов рублей.

Ремонт лаборатории не проводили порядка 16 лет.