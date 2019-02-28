РИАМО - 28 фев. Ультрасовременные детские больницы в Красногорске и Балашихе должны начать строить в начале 2020 года, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Две детские больницы для нас являются жизненно необходимыми. У нас нет специализированных детских больниц, и мы построим ультрасовременные учреждения. Одно из них на 600 коек. Уже начали проектировать в Балашихе. И вторую – это Красногорск. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Работают проектировщики. Для нас это очень важные проекты. Мы должны до конца этого года закончить проектирование и с начала 2020 года уже начать строить», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам заместителя председателя правительства Московской области Игоря Трескова, в октябре должно завершиться проектирование, и в конце этого года начнутся торги, чтобы приступить к строительно-монтажным работам в январе.

«Соответственно, все по графику пока идет. Проектирование идет самым активным образом», – сказал Тресков.