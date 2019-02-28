РИАМО - 28 фев. На заседании в зале Басманного суда Москвы молодой человек поджег файер, из-за чего в помещении началось задымление, приставы задержали хулигана, сообщает «Интерфакс».

«На продлении срока ареста участникам националистического движения («Черный блок» – ред.) один из их сторонников после оглашения судьей постановления зажег файер и начал выкрикивать лозунги. Он был сразу же задержан приставами», – говорится в сообщении.

В Басманном суде проходило заседание, на котором обсуждался срок продления ареста участникам националистического движения «Черный блок», обвиняемым в экстремизме.

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