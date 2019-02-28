РИАМО - 28 фев. Пожарные потушили возгорание в сарае в СНТ «Новь» в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 16:32 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, СНТ «Новь», Центральная улица.

«В 17:30 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - сообщается на сайте.

Для ликвидации последствий происшествия привлекали две единицы техники и семь человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 26 пожаров.