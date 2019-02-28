РИАМО - 28 фев. До конца 2019 года в Подмосковье сдадут в эксплуатацию 12 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы построили 50 ФОКов, в этом году сдаем завершающие 12 ФОКов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, физкультурно-оздоровительные комплексы очень востребованы среди жителей региона.

«Появилось большое количество бассейнов - это 25 объектов, 17 объектов будет с игровыми залами, восемь ледовых площадок, которые максимально востребованы. Это завершается только программа по строительству 50 ФОКов, которые мы реализовывали с 2014 года», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» уже построили свыше 120 объектов: бассейнов, ледовых площадок, игровых спортзалов. В этом году к сдаче планируется 17 объектов.