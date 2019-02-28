РИАМО - 28 фев. Руководство Госадмтехнадзора Московской области провело в Лотошинском районе инспекционную проверку, по итогам которой выявили недостатки зимней уборки во дворах, администрации района рекомендовали повысить качество уборки, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В четверг начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Сергей Бизяев провел инспекционный объезд Лотошинского района. Объекты также осмотрели первый заместитель главы Госадмтехнадзора Олег Баженов, начальник территориального управления Сергей Орлов, представители территориального отдела ведомства и руководства района.

«В ходе инспекции глава Госадмтехнадзора осмотрел качество зимней уборки во дворах, на пешеходных тротуарах и дорожках, на остановках общественного транспорта и вокруг объектов социального назначения. В результате осмотра было отмечено, что уборка видна, но имеются недостатки», – говорится в сообщении.

Руководитель Госадмтехнадзора подчеркнул, что необходимо улучшить очистку снега и противогололедную обработку на внутридворовых территориях и парковочных пространствах.

«Понимая это, инспекторы территориального отдела №32 Госадмтехнадзора весь зимний период концентрируют свою работу на вопросах зимней уборки во дворах и в местах с массовым движением людей, благодаря их усилиям за два зимних месяца были убраны от снега и наледи 54 внутридворовых и внутриквартальных территории, устранено 15 нарушений зимнего содержания автодорог», – отметил Бизяев.

Так, благодаря усилиям инспекторов приведено в порядок пять пешеходных тротуаров и парковок около объектов торговли, территории семи памятников погибшим воинам.

«На территории Лотошинского муниципального района расположены 65 мемориалов, воинских захоронений, обелисков, и каждое из них требует особого внимания, независимо от времени года», – уточнил Бизяев.

В районе находится 21 здание социального значения. Неудовлетворительное состояние кровель было отмечено в средних школах №№1 и 2, а также в Лотошинской районной больнице.

«Сход снега в период температурных перепадов должен особо контролироваться», – уточнил Бизяев.

Руководству районы дали указания обратить внимание на зимнюю уборку внутриквартальных проездов и мест парковки автотранспорта во дворах многоквартирных домов. Также обращено особое внимание на своевременную очистку кровель зданий и сооружений от наледей и сосулек.