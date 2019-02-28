РИАМО - 28 фев. В подмосковном Можайском городском округе снесут старое здание Тропаревской школы и построят вместо него новое, рассчитанное на 275 учеников, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в Можайском округе произошло обрушение кровли пристройки к Тропаревской школе, где находилась столовая. Общая площадь обрушения составила 146 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Тропаревская школа была построена в 1964 году, ремонт кровли проводился в 2014 году.

«Мы будем строить школу на 275 мест, и об этом я прошу жителей проинформировать, эту старую школу мы снесем, она уже никуда не годится. Она очень давно построена, 1964 года постройки. Дети нуждаются в другой школе. Мы специально спроектируем школу на 275 мест», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Заново отстроенная школа в Можайском округе должна открыться в 2020 году.

«Мы отработали поручение, уже приступили к работе. В течение шести месяцев планируем получить проект, к концу этого года отторговать его, чтобы к 1 сентября (2020 года – ред.) сдать школу, чтоб туда могли пойти учиться дети», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Ранее Воробьев назвал строительство новых школ важной стратегической задачей для региональных властей. В апреле в Подмосковье дадут старт строительству 49 школ, которые должны принять учеников уже 1 сентября 2020 года.