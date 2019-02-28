РИАМО - 28 фев. В Одинцовском городском округе планируют создать 7 тысяч дополнительных рабочих мест благодаря новой стратегии развития, которую разработало правительство Московской области при участии специалистов из «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«Совместно с правительством Московской области при участии специалистов из «Сколково» была разработана новая стратегия развития округа. Программа предполагает масштабные инвестиции в туристические и культурные объекты, парки и зоны отдыха, сферу медицины и спортивную инфраструктуру. Уже сейчас готовятся проекты новых уникальных экологических зон, медицинских и спортивных центров, гостиничных комплексов», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

По его словам, эти и другие проекты позволят создать больше 7 тысяч новых рабочих мест и дадут мощный импульс местной экономике.

Двадцать седьмого февраля в волейбольно-спортивном комплексе Иванов выступил с ежегодным отчетом-обращением перед жителями. Он уделил особое внимание перспективам развития Одинцовского округа и Звенигорода как инвестиционно привлекательной территории. Глава отметил, что благодаря новой стратегии развития будут формироваться новые точки роста и рабочие места.

Он добавил, что в рамках этой стратегии уже сейчас модернизируется и расширяется медицинский центр «Лапино», строится гольф-клуб в Ершовском, создается многофункциональный центр «Амфион» с музыкальным театром, который станет штаб-квартирой для известного на весь мир Cirque du Soleil.

«У нас есть все, чтобы превратить наш округ в одну из самых перспективных и престижных точек притяжения Подмосковья. Округ, в котором будут развиваться все виды внутреннего туризма: событийный, деловой, спортивный, экологический, медицинский, и – совместно с Благочинием – паломнический туризм. И, конечно, туризм выходного дня», – дополнил Иванов.

Кроме того, в своем выступлении Иванов поручил до конца года разработать единую программу экскурсионных маршрутов и запустить туристический портал в Одинцовском округе и Звенигороде.